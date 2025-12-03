Bloomberg haberi: Türkiye-Ermenistan sınırı 6 ay içinde açılabilir

Bloomberg'den Selcan Hacaoğlu'nun haberine göre; Türkiye, 1993’ten beri kapalı olan Ermenistan kara sınırı olan Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'nı altı ay içinde açmayı planlıyor.

Haberde sınırın açılmasıyla Kafkasya'da ticaretin yeniden canlanmasının önünü açma seçeneğinin Türkiye tarafından değerlendirildiği iddiası yer aldı.

Türkiye, Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan ile yaşanan savaşta müttefiki Azerbaycan ile dayanışma içinde olmak için 1993 yılında sınırı kapatmıştı. Güney Kafkasya'daki denize kıyısı olmayan dağlık bölge, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre sonra Azerbaycan'dan kopmuş ve onlarca yıl süren çatışmalara yol açmıştı. Bu yılın başlarında ABD Başkanı Donald Trump, çatışmayı sona erdirmek amacıyla Ermenistan ve komşu Azerbaycan liderleriyle ortak bir barış bildirgesi imzalamıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın aralarındaki sorunun giderilmesinin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki buzların eriğini bildiren kaynaklar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yeni bir dönem seçimleri kazanması durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Paşinyan ile birlikte çalışarak bir barış anlaşması imzalayabileceğini ifade etti. Bununla beraber Türkiye'nin, diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek için Ermenistan'a bir büyükelçi atayabilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen ay, Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai bir barış anlaşması sağlanmadan Türkiye'nin ilişkilerini yeniden başlatmayacağını söylemişti.

''EN BÜYÜK NEDENİNİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLURUZ''

Fidan, "İlişkileri şimdi normalleştirirsek, Ermenistan'ın barış anlaşması imzalamasının en büyük nedenini ortadan kaldırmış oluruz" ifadelerini kullanmıştı.