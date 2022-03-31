Bloomberg yazdı: 'Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle Akkuyu projesi gecikebilir'

31 Mart 2022 Perşembe, 17:32

Ukrayna'ya askeri müdahalesi gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali projesini de etkiliyor.

Bloomberg'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, yaptırımlar nedeniyle 20 milyar dolarlık projenin faaliyete geçmesi gecikebilir.

DÖRT REAKTÖRDEN SADECE BİRİ



Sözcü'nün aktardığına göre, Rus ve Türk yetkililerinin bir araya gelerek projeyle ilgili potansiyel sorunları ele aldıkları aktarılırken, 2023'te inşa edilmekte olan dört reaktörden sadece birinin faaliyete geçebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Şubat'ta yaptığı konuşmada Akkuyu'da 2023'te iki reaktörün faaliyete geçeceğini söylemişti.

Projeyi yürüten Rus kamu şirketi Rosatom, Bloomberg'in sorularına yanıt vermedi.

RUSYA’DAN TEKLİF

Bloomberg'in bir Türk yetkiliden aktardığına göre, finansman sorunları yaşamayı öngören Rus tarafı, Türkiye’nin projenin finansmanını üstlenmesi ve daha sonra potansiyel bir takas (barter) anlaşmasının bir parçası olarak Moskova’dan tazminat talep etmesi fikrini ortaya attı.

Türk yetkili, projede şu an parça ve ekipman sorunu olmadığını, üçüncü ülkelerden de siparişlerde de sorun yaşanmadığını söyledi.

Projenin finansmanını üstlenen Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Dünyanın en büyük nükleer yakıt ve reaktör tedarikçisi olan, Akkuyu projesinin de tek sahibi olan Rosatom ise yaptırım listesinde yer almamıştı.

2018'de inşasına başlanan Akkuyu santralinin 2026'ta tamamlanacağı duyurulmuştu.

Bloomberg'in haberinde ayrıca, Ankara’nın ekonomik kırılganlıklarını kabul eden Batılı müttefiklerin, Erdoğan’a yaptırımlara uyması için baskı yapmadığı ancak savaşın Türkiye ekonomisi için de maliyetleri olduğu vurgulandı.