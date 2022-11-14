BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırıyı kınadı. Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:19
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı kınadı
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BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.

Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.


Antonio Guterres Birleşmiş Milletler taksim İStiklal caddesi

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