BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı kınadı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırıyı kınadı. Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.
BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.
Saldırıyı güçlü bir şekilde kınayan Guterres, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Soylu’nun fotoğraflarıyla beslenen zulüm
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama
- İstiklal Caddesi’ndeki saksılı banklar söküldü
- Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
- 'Bir bakanlık çalışanı ile kızı yaşamını yitirdi'