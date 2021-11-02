BM Genel Sekreteri Antonio Guterres uyardı: Mezarımızı kazıyoruz

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Açılış konuşmasını yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, insanlığın iklim değişikliği konusunda zamanı çoktan aştığını belirterek “Kıyamet saatinde gece yarısına bir dakika kaldı. Şimdi harekete geçmemiz gerekiyor” dedi. Johnson, “Bugün iklim değişikliği konusunda ciddileşmezsek yarın çocuklarımız için çok geç olacak” ifadelerini kullandı. Johnson’un konuşması sırasında çevreci aktivist Greta Thunberg, milyonlarca destekçisine liderleri ihanetle suçlayan bir açık mektup imzalama çağrısını retweet etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de “insanlığı kurtarmak” ve “gezegeni korumak için” harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Dünya liderlerini “Kendi mezarlarımızı kazıyoruz” sözleriyle uyaran Guterres, konuşmasında, “Biyoçeşitliliği vahşileştirmeye yeter. Kendimizi karbonla öldürmeye yeter. Doğaya tuvalet gibi davranmaya yeter. Yeterince yakmak, delmek ve daha derine kazmak yeter” dedi. Guterres, Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1.5 C ile sınırlama hedefine ulaşmak için ülkelerin çalışması gerektiğini de kaydetti.