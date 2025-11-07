BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını kabul etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 00:10:00
ANKA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın gelecek hafta Beyaz Saray’a yapacağı ziyaret öncesinde, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın Washington ziyareti öncesinde önemli bir adım attı. Konseyin 14 üyesinin "evet" oyu verdiği, yalnızca Çin’in çekimser kaldığı karar tasarısında, Ahmed el-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Anas Hasan Hattab’ın IŞİD ve El Kaide yaptırım listesinden çıkarılması kararlaştırıldı. Karar, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını da öngörüyor.

