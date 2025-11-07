Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın Washington ziyareti öncesinde önemli bir adım attı. Konseyin 14 üyesinin "evet" oyu verdiği, yalnızca Çin’in çekimser kaldığı karar tasarısında, Ahmed el-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Anas Hasan Hattab’ın IŞİD ve El Kaide yaptırım listesinden çıkarılması kararlaştırıldı. Karar, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının kaldırılmasını da öngörüyor.
BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını kabul etti
7.11.2025 00:10:00
ANKA
