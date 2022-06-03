BM Güvenlik Konseyi'nde bir ilk: ''Turkey'' yerine ''Türkiye'' kullanıldı

BM Güvenlik Konseyi'nde ''Turkey'' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 09:55
BM Güvenlik Konseyi'nde bir ilk: ''Turkey'' yerine ''Türkiye'' kullanıldı
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Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde ''Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi'' oturumuna katıldı.

Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi ''Türkiye'' olarak yer aldı.

BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.


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