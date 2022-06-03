BM Güvenlik Konseyi'nde bir ilk: ''Turkey'' yerine ''Türkiye'' kullanıldı
BM Güvenlik Konseyi'nde ''Turkey'' yerine ilk kez ''Türkiye'' kullanıldı.
Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nde ''Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi'' oturumuna katıldı.
Türk diplomat Ayşe İnanç'ın BM Güvenlik Konseyi'nde katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ''Türkiye'' şeklinde kullanıldı.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric'in günlük basın brifinginin ardından basın mensuplarına gönderilen transkripte de ülke ismi ''Türkiye'' olarak yer aldı.
BM, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söylemişti.
Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.
Video Haberler
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
- Yol ortasında poşet dolu para buldu
- İçme suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı
- Doktor, ağaçta kabloyla asılı bulundu
- Taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 Yaralı
- Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Kadıköy'de restoranda yangın
- Antalya'da bebek arabasındaki yılan parkta panik yarattı
- 'Meydanı boş mu buldunuz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- Beştepe kulislerinde neler oluyor?
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Üretici enflasyonu rekor kırdı!
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Erdoğan için art arda harekete geçtiler
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Galip Öztürk tutuklandı