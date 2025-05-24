Böbreklerinden 300'ü aşkın taş çıktı: 'Hatırası var' deyip evine götürdü

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ezer, tetkik yaptığı Yarba’nın her iki böbreğinde çok sayıda taş olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ameliyat Yarba’nın iki böbreğinden irili ufaklı 300’ü aşkın taş çıktı. Büyük şaşkınlık yaşayan hasta “Hatırası var” diyerek taşları evine götürdü.

"BÜYÜK OLANLARI PARÇALAYARAK ÇIKARDIK"

Ezer, durumla ilgili şunları söyledi:

" Normalde taşları bir arada ve tek parça halinde görmeye alışığız. Fakat burada diğer vakalardan farklı olarak irili ufaklı çok sayıda taş gördük. Büyük olanları parçalayarak çıkardık, küçük olanları da tek tek toplamaya çalıştık. Kaç tane taş çıkardık, saymak için bakarken 300’e kadar sayabildik. 300’den fazla miktarda taşı tek seferde bir hastadan çıkarmış olduk."

"SU TÜKETİMİ YETERLİ MİKTARDA DEĞİL"

"Hastalarımızın su tüketimi yeterli miktarda değil, genel olarak ve çok fazla et tüketiliyor, su yerine de genellikle çay içiliyor" ifadelerini kullanan Ezer, şöyle dedi:

"Birçok şeyi de tuzlu olarak tüketme alışkanlığımız var. Bu sebeple taş hastalığını diğer bölgelere nazaran sık görüyoruz. Ama eğer hastalar daha erken dönemlerde fark ederlerse daha küçük taşları daha erken dönemde tedavi etme şansımız oluyor. Bu hastamızda muhtemelen bir genetik yatkınlık da olduğundan her iki böbreği de taşlarla doluydu ve bir tarafında toplamda boyutu beş santimi aşan yüzlerce taştan oluşan bir taş birikimi vardı."

"DÖRT SAATE YAKIN SÜREN ZORLU, ÇETİN BİR AMELİYAT OLDU"

"Böbrek taşları önemli miktarda böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor" sözlerinin altını çizen Ezer, cümlelerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye’de diyalize giren hastaların önemli kısmı böbrek taşı hastalığına bağlı olarak böbrek fonksiyonlarını kaybetmiş durumdalar maalesef. Birçok taşı bir arada görmek bizim için de güzel deneyim oldu. Önce bir tarafı temizledik, çok zahmetli olacak diye esas büyük olanı sona bıraktık. Bir seansta bir tarafı temizledikten sonra araya bir süre koyduk, hasta iyileşti. İkinci seansta da beş santimlik olan taş kısmını boşalttık.

Tek tek taşları toplamak yaklaşık dört saate yakın süren zorlu, çetin ameliyat oldu. Bu büyüklükte bir taş görüyorsak genellikle bu taşlar tek parça halinde olur. Biz onları kırarak küçültürüz. Boncuk tanesi gibi küçük yüzlerce taşı bir arada görmek bizim için de deneyim oldu."