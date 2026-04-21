Böcek ailesi gibi zehirlenmişlerdi... İstanbul'da iki kardeşin öldüğü davada 5 kişi tutuklandı!

21.04.2026 12:29:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul Fatih'te Ağustos ayında bir otelde ölü olarak bulunan, ve yedikleri yemekten öldükleri değerlendirilen Hollandalı 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed böcek ilacından öldükleri ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucu kardeşlerin kanlarında böcek ilaçlarında bulunan 'Alüminyum Fosfin' maddesi çıkması üzerine, aralarında otel işletmecisi, çalışanları ve böcek ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişinin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te, Saraç İshak Mahallesinde bulunan bir otelden 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında gelen bir ihbar üzerine polis harekete geçti.

Polis ekipleri, otelin 301 numaralı odasına girdiklerinde Hollanda uyruklu 17 yaşındaki Mohammed Jamil Yusuf Hayatmohamed ile 15 yaşındaki kardeşi Mohammed Yazdani Hayatmohammed'yi ölü olarak buldu. Aynı odada bulunan babaları Rashid Hayatmohammed kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

 

BABA İFADE VERMİŞTİ

Hastanede ifadesi alınan Rashid Hayatmohammed "18 Ağustos tarihinde Sabiha Gökçek Havalimanını kullanarak İstanbul’a geldik. 19 Ağustos 2025 tarihinde otelin 301 no'lu odasına yerleştik. 21 Ağustos tarihinde akşam yemeğini Beyoğlu’nda bir lokantada yemek yedikten sonra otele geri döndük. Sabah kalktığımda çocuklarımın hareketsiz olduğunu ve öldüklerini gördüm. Ben de kötüydüm. Hemen dışarıdakilere haber verdim" dedi.

DAHA ÖNCE YEMEKTEN ZEHİRLENDİKLERİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis cesetler üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp-cebir veya kesici, delici alet yarasına rastlanmadı. Bunun üzerine ailenin Beyoğlu’nda yemek yediği lokanta tespit edilerek çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen Hollandalı turistlerin ölümüyle ilgili ifadeleri alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

BÖCEK AİLESİ GİBİ ÖLMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri benzer bir şekilde hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne neden olan böcek ilacının bu olayda da etkin olabilme ihtimaline karşılık Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı inceleme istemişti. Yapılan inceleme geçtiğimiz hafta içinde sonuçlandı. Hayatlarını kaybeden Hollanda uyruklu iki kardeşin midelerinde 'Alüminyum Fosfid' maddesine rastlandığı belirlendi.

 

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Otel işletmecisi Erhan B. (33), Otel çalışanı Ümit Y. (31), Otel temizlik görevlisi Shakhla A. (43), Haşere ilaçlama ve Çevre sağlığı Sanayi Şirketi sahibi Murat E. (47) ile İlaçlama şirketi çalışanı Sezer Z.’yi (22) gözaltına aldı.

 

 

TUTUKLANDILAR

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren ve kurallara uygun bir şekilde ilaçlama yaptıklarını söyleyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İlgili Haberler

Bir aile yok olmuştu... Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor
Bir aile yok olmuştu... Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıkıyor Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 5'i tutuklu 6 sanık bugün ilk kez İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
"Gıda zehirlenmelerindeki artış politiktir" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, gıda zehirlenmelerindeki artışa dikkat çekerek, “Bunun sebepleri birincisi gıda enflasyonunun yüksek olması, halkın alım gücünün düşmesi ve hemen hemen her gün her şeye zam gelmesi. Yemek üreten firmaların farklı fiyatları alması dolayısıyla daha ucuz ürüne yönelme ihtimali ve bunların içerisinde taklit, tahsiş ürünlerinin de olabilme ihtimalinin yanı sıra bir diğeri de tabii ki denetimlerin yeterli bir şekilde yapılmaması. Bu yüzden her iki sebepte bizim görüşümüze göre politiktir” dedi.
İstanbul’daki zehirlenme şüpheli ölümler denetim açıklarını yeniden gündeme getirdi: Turizmde itibar riski
İstanbul’daki zehirlenme şüpheli ölümler denetim açıklarını yeniden gündeme getirdi: Turizmde itibar riski Uzmanlara göre olay yalnızca bir sağlık skandalı değil, turizmden yeme-içmeye uzanan bir alanda Türkiye’nin güvenilirlik algısına darbe. Şeffaflık olmadan ekonomik itibar kaybı kaçınılmaz.