Böcek ailesinin ölümünde korkunç ayrıntı... İlaçlamadan sonra odada kilitli kaldıkları ortaya çıktı: 4 kişi daha tutuklandı

9 Kasım'da tatil için geldikleri İstanbul Kumkapı'da konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek (27) ile baba Servet Böcek'in (38) yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde gözaltında tutulan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Savcılık ifadelerinin ardından otel sahibi H.O., otel çalışanları M.M.U.D.C., R.B., ilaçlama şirketi sahipleri Z.K., S.K. ve D.C. “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklama, simitçi M.K ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verdi, diğer otel çalışanı M.M.U.D.C., ilaçlama şirketi sahipleri Z.K., S.K. ve D.C. “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı. Simitçi M.K. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili daha önce de midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tutuklanmıştı.

ŞİRKET İZİNSİZ FAALİYET GÖSTERİYOR, İLAÇLAMA YAPAN YETKİLİNİN SERTİFİKASI YOK

Yapılan araştırmalarda olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım’da DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başsavcılığa gönderilen yazıda DSS isimli şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C’nin ilaçlama işlemini yapabilmek için herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı bilgisi yer aldı. İlaçlama işleminin S.K sorumluluğunda D.C tarafından yapıldığı, Z.K isimli şüphelinin ise ilaçlama şirketinin sahibi olduğu öğrenildi.

Savcı, “ilaçlama işleminden sorumlu D.C, S.K ve Z.K isimli şahısların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerini” değerlendirdi. Harbour Suites Old City isimli otelin sahibinin H.O. olduğu, ihtiyaç duyulması hâlinde otelde kısmi zamanlı olarak R.B ve M.M.U.D.C isimli şahısların görev yaptığı tespit edildi. Otel sahibinin, yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS isimli şirkete ilaçlama yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirlendi.

Sevk yazısına göre, resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C’nin, ilk alınan bilgi sahibi ifadesinde, 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden kaynaklanan kokudan rahatsız olduğunu söylediği; ancak şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, söz konusu kokudan bahsetmediği görüldü. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesinde, otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarı çıktığını, geri döndüğünde otelde zehirlenme geçiren kişileri baygın halde bulduğunu beyan ettiği anlaşıldı.

İLAÇLAMA SONRASI AİLE ODADA KİLİTLİ KALDI, BABA KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Dosyada mevcut kamera görüntülerinde, vefat eden Servet Böcek’in, kapının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı, kapıyı kırmaya çalıştığı, bu nedenle orada bekleyen vatandaşların kapıyı kırmak için yardım ettikleri, bu sırada şüpheli M.M.U.D.C’nin olay yerine gelerek kapıyı açtığı tespit edildi. Bu kapsamda, şüphelinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği değerlendirildi.

M.M.U.D.C’nin bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde, ilaçlama nedeniyle odadan gelen rahatsız edici kokudan dolayı dışarı çıktığını söylediği, buna karşılık R.B’nin ilaç kokusu nedeniyle dışarı çıktığına dair beyanlarının olayların akışına uygun olmadığı tespit edildi. Bu kapsamda, R.B’nin de resepsiyon görevlisi olarak gerekli denetimleri yapmayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirlendi.

Ayrıca savcılıkça, yine aynı otelde konaklayan M.T, F.R, A.H isimli şahısların 15 Kasım’da zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldıkları ve yapılan tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildiklerinin tespit edildi.

O HALDEYKEN TABURCU EDİLMİŞLERDİ

Soruşturma devam ederken Böcek ailesinin taksi ile hastaneye gittikleri anlarda kaydedilmiş son görüntüleri de ortaya çıkmıştıtı. Görüntülerde, Böcek ailesinin panik içinde taksi çevirdikleri baba Servet Böcek'in ön koltukta oturduğu, anne Çiğdem, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in arka koltukta oturduğu, devamında anne ve çocuklarının arka koltukta fenalaştığı görülüyordu.

'ÇOCUKLARA BEZMİALEM HASTANESİ’NDE BAKILMADIĞI İÇİN ÇAPA HASTANESİ’NE SEVK EDİLDİLER'

İfadelere göre, Böcek ailesi 12 Kasım sabahı mide bulantısı şikayetiyle Bezmialem Hastanesi’ne yarı baygın durumda gitti. Hastanede, Servet ve Çiğdem Böcek'e serum verildi, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldı. Zaman zaman kusan çocuklar ise yine ifadelere göre 'Bezmialem Hastanesi’nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi’ne sevk edildiler. Burada da çocuklara probiyotik yazıldı ve başkaca bir tedavi uygulanmadan' taburcu edilip otele döndü. Aynı gün mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemeyen aile, 13 Kasım saat 01:00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulansla hastaneye gitmek istedi. Otele geri gönderildikleri ve kilitli kaldıkları için saatlerce zehir solumaya devam eden aile, kritik zaman kaybından sonra ambulansla kaldırıldı. Ancak, önce çocuklar, sonra anne, en son da baba yaşamını yitirdi.