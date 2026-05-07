Böcek hâkim karşısında: 'Ondan kalan borçları da ödedik'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında açılan “rüşvet ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında dün hâkim karşısına çıktı. Artun Muhittin Böcek’in “2019 yılında göreve geldiğimizde en borçlu belediye hangisiydi” sorusuna “Antalya Büyükşehir Belediyesi idi” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Böcek, göreve geldikleri dönemde belediyeyi 6 milyar 108 milyon lira borçla devraldıklarını belirterek “Menderes Türel’den kalan borçları da ödedik. Şu an Türkiye’nin en borçsuz belediyesi konumundayız” dedi.

Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek’in, “Rüşvet alma”, “rüşveti temin etme”, “irtikap” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında mal varlıklarına el kondu.