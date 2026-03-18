Böcek iddianamesini hazırlayan savcının görev yeri değiştirildi

18.03.2026 22:44:00
Antalya’da tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in iddianamesini hazırlayan ve hakkında HSK tarafından soruşturma başlatılan Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı, yayımlanan adli yargı atama kararnamesiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

Antalya'da tutuklu bulunan Muhittin Böcek iddianamesini yazan ve katıldığı iftarda Böcek için yapılan duaya eşlik eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında HSK soruşturma başlatmıştı. 

Katırcı'nın HSK Birinci Dairesi tarafından adli yargı atama kararnamesiyle görevi değişti. HSK Birinci Dairesi tarafından adli yargı atama kararnamesini yayımladı; aralarında il başsavcıları ve mahkeme başkanlarının da bulunduğu 12 isim yeni görevlerine atandı. Katırcı ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

