Böcek iddianamesini hazırlayan savcının görev yeri değiştirildi

Antalya'da tutuklu bulunan Muhittin Böcek iddianamesini yazan ve katıldığı iftarda Böcek için yapılan duaya eşlik eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında HSK soruşturma başlatmıştı.

Katırcı'nın HSK Birinci Dairesi tarafından adli yargı atama kararnamesiyle görevi değişti. HSK Birinci Dairesi tarafından adli yargı atama kararnamesini yayımladı; aralarında il başsavcıları ve mahkeme başkanlarının da bulunduğu 12 isim yeni görevlerine atandı. Katırcı ise Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.