Böcek’in gelini için tahliye kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyükşehir belediyesine yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alındı.

Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya’nın ek ifadeleri dün alındı. Muhittin Böcek ifadesinde, eski gelini Zeynep Kerimoğlu’na bir daire verilmesi ve seçim çalışmaları için anlaştığı A.R. isimli şirkete Yusuf Y. tarafından para ödenmesi iddialarıyla ilgili, “Belediyenin insan ve ekonomik gücü düşünüldüğünde, alt personelin yapmış olduğu eylemlerden haberdar olmam beklenemez” ifadelerini kullandı.

Çeşitli iş insanlarıyla iletişim kurup bunlardan belirtilen miktarda para talep ettiği ya da oğlunu yönlendirdiğine ilişkin beyanları kabul etmediğini aktaran Böcek, “Ailem ve benim maddi durumum ortadadır” dedi. İfadelerin ardından Zuhal Böcek ile Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.