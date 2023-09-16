Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 20:20
Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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