Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 20:20

Güncelleme: 16.09.2023 - 20:20

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.