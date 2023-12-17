Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 17:16
Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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