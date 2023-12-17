Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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