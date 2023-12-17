Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:37
Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 13 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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