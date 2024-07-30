Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 18 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:43
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı: 18 göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


muğla haberleri

İlgili Haberler

Muğla'da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü

Muğla'da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü
Muğla'da orman yangını!

Muğla'da orman yangını!
Sağlık Bakanlığı’ndan Muğla’daki doktora yönelik saldırı hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan Muğla’daki doktora yönelik saldırı hakkında açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler