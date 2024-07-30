Sağlık Bakanlığı’ndan Muğla’daki doktora yönelik saldırı hakkında açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Dr. Mustafa Hürkal Tezver’in durumu hakkında açıklama geldi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
“Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz.”
Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 29, 2024
Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan…
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