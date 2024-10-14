Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:40

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Bodrum açıklarındaki hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen ile beraberindeki 28 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.