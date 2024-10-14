Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum açıklarında insansız hava aracı ve mobil radarla tespit edilen toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Bodrum açıklarındaki hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen ile beraberindeki 28 çocuk yakalandı.
Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- Demet Tuncer: CIA'in teklifini reddettim!
- 'Öcalan için ev hazırlandı' iddiası