İran uzmanı Keskin: ‘İran göçmen konusunu Türkiye üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıyor’

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutanı Ahmed Rıza Radan, geçen ay yaptığı açıklamada, 2025 yılının mart ayına kadar ülkedeki yaklaşık 2 milyon yasadışı göçmenin sınır dışı edileceğini duyurdu. İran’dan gelen açıklama sonrası sınırdışı edilecek göçmenlerin Türkiye’ye gönderileceği öne sürülürken Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise İran’ın sınır dışı edeceği göçmenlerin bir bölümünün ülkenin batı sınırına doğru ilerleyerek Türkiye’ye geçmeye başladığını söyledi. “Günde en az 200-300 yasadışı göçmenin Türkiye sınırını yasadışı yollarla geçtiği” yönünde bilgi aldıklarını aktaran Bakan, “iktidarın yasadışı göçmenler konusundaki ılımlı tutumunun göç sorununu artıran bir faktör” olduğunu belirtti.

İran ve Türkiye sınırındaki göç hareketliliğine ilişkin gazetemize konuşan Keskin, yasadışı göç sorununun tıpkı Türkiye’de olduğu gibi İran’da da siyasetin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu kaydetti. İran iç siyasetindeki istikrarsızlaşmayla beraber İsrail’le yaşanan son gerilimin Tahran’ı zorladığını belirten Keskin, “İran yönetimi, iç ve dış siyasetteki belirleyiciliğinden faydalanarak göçmenleri Türkiye üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıyor. İran siyasetindeki son dinamiklerle birlikte yasadışı göçmenlerin yavaş yavaş ülkeyi terk etmesi ve başta Türkiye olmak üzere başka ülkelere yollanmasının zemini oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

‘DUVAR DURDURMUYOR’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen ay yaptığı 295 kilometrelik Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının örme işleminin tamamlandığını açıklamıştı. Güvenlik duvarına karşın bölgeden yasadışı göçmen geçişlerin devam ettiği öne sürülürken Arif Keskin “Bitti deniyor ancak o duvar hâlâ aşılıyor. Belli bir derecede sınırlandırmış olabilir ancak göçmen akışını önleyici bir özelliği yok” diye konuştu.