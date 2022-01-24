Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uğur Mumcu’yu andı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:27

Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 29’uncu yıldönümünde Tüm Türkiye'de anılıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, da Uğur Mumcu’nun katledilişinin 29’ncu yılı nedeniyle bir anma mesajı yayınladı. Aras mesajında şunları kaydetti:



Vurulduk ey halkım, unutma bizi!

Doğru ve etik gazetecilik anlayışıyla aydınlanmanın ışığını topluma yaymayı amaçlayan gazeteciler, ülkenin gelişmesi ve büyümesinde önemli bir rol üstlenirler.

Doğrudan, gerçekten yana olmak sadece bir gazetecilik faaliyeti değil bir insanlık görevidir. Uğur Mumcu, yaşamı boyunca doğru ve gerçekten yana olmuş ve bunu hayat felsefesi olarak görmüştür. Habercilikteki üstünlüğü, azim ve kararlılık çizgisinde yaşamı boyunca devam etmiştir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin ışığında yoluna devam eden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, milli bağımsızlığı milli bir onur olarak görmüştür. Tüm gücüyle bağımsızlık mücadelesine sarılarak yazılarını yazmıştır.

Etik düşünme anlayışıyla topluma doğru ve gerçek bilgiyi aktarmayı hedeflemiş olan kıymetli gazetecimiz Uğur Mumcu, acımazsızca 29 yıl önce katledilmiştir. Böylelikle ülkemiz önemli bir değerini kaybetmiş gelecek nesillere iz bırakacak bilgilerin aktarımı engellenmiştir. Bu insanlık suçunun işlenmesiyle özgür ve tarafsız gazeteciliğe de bir çelme takılmış oldu.

DAİMA KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ

Habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazmasıyla bilinen ve gazeteciliğin duayenlerinden biri olan Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’yu ölümünün 29. yıldönümünde saygı, sevgi ve hürmetle anıyoruz. Mumcu’yu fikirleriyle daima kalbimizde yaşatacağız. Birlik ve bütünlük içinde, hürriyet ışığıyla onu hatırlayacak, gelecek nesillere gazeteciliğin tanımını “Uğur Mumcu” olarak yapacağız.

Ülkemizde,“aydınlanmanın ışığını topluma aktarmak isteyen” nice Uğur Mumcu’lar yetişmesi temennisiyle.