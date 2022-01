Bodrum Belediyesi çalışanlarına ek protokolle yüzde 50 zam yaptı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 14:42

Bodrum Belediyesi Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan ve 31 Aralık 2022’de sora erecek olan toplu iş sözleşmesi kapsamında ek protokol imzalandı. 1200 personele yönelik ek sözleşmeyle; günlük yevmiye, sorumluluk, eğitim ve sosyal haklar ile toplamda ortalama yüzde 50 oranında artış yapıldı. Ayrıca ek protokolle birlikte sözleşmeye, Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Engelli İşçilerin Hakları ve Kişisel Verilen Korunmasına yönelik ek maddeler eklendi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt ile İlknur Ülküm Seferoğlu, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Belediyesi Personel AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum Belediyesi Personel AŞ Müdürü Derya Şahin Şen, Sendika Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Sedat Küçük, iş yeri temsilcisi Ufuk Borucu ve Bodrum Belediyesi Personel AŞ çalışanları katıldı.

“KUTSAL BİR GÖREVİ YÜRÜTÜYORUZ”

Bu zor günlerde birlik beraberlik sağlamak adına böyle bir imza töreni gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye bir hizmet kuruluşudur. Biz vatandaşımızın doğumunda, düğününde, ölümünde, iyi gününde ve kötü gününde yanındayız. İnsanların sokağındaki çöpünden, evinde akan sudan, sosyal gereksinimlerinden, yardımlarından tutun da okulda okuyan çocuğundan, hepsinden sorumluyuz ve böylesine kutsal bir görevi yürütüyoruz. Bu kutsal görevi hele Bodrum gibi nüfusu 2-3 katına çıkmış bir yerde mesaiye bakmadan gece gündüz demeden yağmurda çamurda icra eden siz değerli kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum” dedi.

“YANINDA OLACAĞIZ”

Yöneticilerin personeliyle empati kurmasının önemine değinen Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyede yaptırdığımız ankette personelin önceliklerini sorduk. Personel öncelikle güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmak, daha sonra mesai arkadaşları ve amirleriyle iyi ilişkiler içinde olmak ve sonrasında da evini geçindirecek bir gelir elde etmek istiyor. Bunları yönetici arkadaşlarımız empati yaparak sağlayacaklar, arkadaşlarımızın içinde bulunduğu durumu değerlendirerek ilişkilerini sevgi çerçevesinde oluşturacaklar. Bu arkadaşlarım güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmıyorsa, istersen ayda 100 bin lira para ver, ayakları o iş yerine gitmez geri geri gider. Yöneticiler olarak öncelikle arkadaşlarımızın her türlü sorununda sıkıntısında onların yanında olacağız, dertleşeceğiz, onlara ve ailelerine her zaman sahip çıkacağız.”

“BİZ EMEKÇİNİN YANINDAYIZ”

2020 yılı mart ayında maalesef küresel bir salgınla karşılaştıklarını ve planladıkları projeler ile programların alt üst olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Aras, şunları söyledi:

“Salgınla bambaşka bir boyuta geçtik. Tüm personelimiz sahada salgınla, tedbirlerle ve uygulamalarla uğraşmaya başladı, kimi zaman kendileri bu hastalığa yakalandı. Ancak buna rağmen vatandaşa hizmet beklemez dedik ve herkes görevini sonuna kadar yerine getirdi. Bu süreçte kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu, onları da tekrar buradan anarak Allah’tan rahmet ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Her zaman kalplerimizde yer alacaklar. Her zaman görev aşkıyla çalışmaya devam ettik. Arkadaşlarımız salgın, yangın ve sel gibi zor şartlarda çalıştı. Belediyemizin kendisi de etkilendi bunlardan ancak buna rağmen yaptığımız çalışmalarla bütçemizi yukarılara çekmeye çalıştık. Biz geldiğimizde belediye bütçemiz 200 milyondu. Şu anda 718 milyon lira. Ülkenin bu zor şartlarında biz, her zaman gelirimizi artırdık ve bütçemizi ona göre tasarlamaya çalıştık. Bütçemizin yüzde 40’ını personel giderlerimiz oluşturmakta. Bu da bizim politikamız, biz emekçinin yanındayız. Personelimiz nasıl daha rahat edebilir? nasıl borçlarını ödeyebilir? nasıl kirasını ödeyebilir? diye düşünüyoruz. Ancak son dönemde ülkedeki ekonomik şartlar çok kötüye gitti. Belediye hizmetlerinde kullanılan sarf malzemelerden tutun parke taşına kadar tüm maliyetler çarpanlar şeklinde arttı. Ama tabii ki personelimizin de elektrik parası, ulaşım ve mutfak giderleri arttı.

“EN İYİ NE YAPABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK VE ÇALIŞTIK”

Biz 2019 mart ayından beri bir gün geç maaş ödemedik, bir gün geç ödersek uyuyamayız zaten. Bu yüzden arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, emekçilerimizin yüzlerine bakarken bir gün yüzümüzü eğdirmediler. Bildiğiniz üzere 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde personele 4 bin 500 lira asgari ücret açıkladı. Ama tabii ki bu da bizim için yeterli değil, çünkü burası Bodrum. Biz de ödeyebileceğimiz şekilde çalışmalar gerçekleştirdik, en iyi ne yapabiliriz diye düşündük ve çalıştık. Ender Başkan da sizlerin sonuna kadar her şeyinizi koruyor. Bizimle sürekli görüşüyor. Bizim yapabileceğimizin en üstünü de alıyor, emekçinin yanında bir başkan olduğu için de kendisine teşekkür ediyorum.”

“İMZALADIĞIMIZ EK PROTOKOLÜN HEPİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

İmzalanan ek protokolün tüm emekçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay ise, “2019’da 3 yıllık bir toplu sözleşme imzalamıştık. Bizim için özel ve güzel bir gündü, duygularımız farklıydı. Birlikte yol yürüdüğümüz insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl da yine 1 Mayıs gibi özel bir günde ek protokolle iyileştirmeler gerçekleştirdik ve bugüne kadar geldik. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere, şirketimizin Başkan Yardımcısı Ahmet Demirel’e özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir personeli mağdur etmemek, herkesin evine götürdüğü ekmeği artırabilmek için bizimle beraber 4 gündür muhasebede yattı kalktı, sağ olsun. İmzaladığımız ek protokolün hepimize hayırlı olmasını diliyorum, Allah çocuklarınızla ailenizle yemeyi nasip etsin” dedi.

Sendika Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Sedat Küçük ise; “Kocaeli’nden buraya gelerek, bu soğuk havada böyle sıcak bir yuvayla beraber olmak beni çok mutlu etti. Bizi enflasyon canavarına yedirmeyen, bizimle beraber düşünen ve bizimle beraber yaşayan belediye başkanımıza imzaladıkları bu ek protokolden dolayı minnettarız, çok teşekkür ederiz. Genel Başkanımız Sayın Nihat Yurdakul ve tüm genel merkez yöneticilerimizin sizlere çok selamı var. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

TOPLAMDA ORTALAMA YÜZDE 50,2’LİK İYİLEŞTİRME

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sağlık ve esenlik dileklerinde bulunarak sözlerine şunları ekledi:

“Bu ek protokolle birlikte, yüzde 46 ile yüzde 54 arasında toplamda ortalama yüzde 50,2’lik bir ücret iyileştirmesi gerçekleştirdik. Tabii ki bazı arkadaşlarımızın unvan ve görevlerine göre artışlar da söz konusu. Eşit işe eşit ücret dengesini kurmak için de uğraştık ve uğraşmaya da devam ediyoruz. Kadrolular ile sözleşmeliler arasında ciddi farklar oluşuyor ama biz sözleşmeli personelimizi her zaman daha fazla önemsiyoruz arkadaşlar. İnşallah hükümetimiz de kendi üzerine düşen görevi yapar ve bu arkadaşlarımızı da kadrolu hale getirir. Bugün bizi burada davul zurna ile karşılayan siz sevgili kardeşlerime, öncelikle Allah’tan sağlık ve esenlik diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde hep birlikte çalışırız, beraber halkımıza hizmet etmeye devam ederiz. Bodrum’un sorunlarını birlikte çözmekten geri durmayacağız, Bodrum halkı sizden razıdır. Bizler her zaman emekçinin yanındayız, sosyal demokrasi bunu gerektirir. Ben de bu koltukta bu kürsüde olduğum için çok mutluyum. Sizlerle beraber olduğum için de Allah’a bin kere şükrediyorum, sağ olun var olun arkadaşlar.”

“BİZ DE SİZİN PERSONELİNİZ OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ”

Bodrum Belediyesi Personel AŞ çalışanlarından Ahmet Yükselen, “Bu protokolün imzalanmasında emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız sosyal demokrat bir belediyede başkan olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Biz de sizin personeliniz olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

İmzalanan ek protokolün ardından, işçiler zammı davul zurna eşliğinde kutladı.