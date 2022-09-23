Bodrum Belediyesi yangınzedelerin yanında

23 Eylül 2022 Cuma, 16:21

Geçtiğimiz hafta sonu Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii’nde meydana gelen yangında zarar gören ev ve aile için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak çalıştı. Öncelikle, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, hasar gören evin toparlanması sürecinde aile fertlerini Bodrum’da bir pansiyona yerleştirdi.

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü Saha Çözüm Birimi ekipleri, yangında zarar gören ev sahibi aileyi ziyaret ederek hasar tespiti yaptı. Gerekli görüşmelerin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından evin içerisi yanan eşyalardan temizlendi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller ise yanan ev ile zarar gören üst kat komşunun elektrik ve su bağlantıları ile ilgili çalışma başlattı.

Önceki gün ise Çırkan Mahallesi’ndeki bir evde, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Evin bir odası kullanılamaz hale geldi ve eşyaların büyük bir kısmı zarar gördü. Yangın sonrası Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yardım için bölgeye gitti. Yangından dolayı mağdur olan aileye, imkanlar ölçüsünde her türlü desteği vermek için belediye birimleri seferber oldu. Saha Çözüm ekibi ise sabah saatlerinde zarar gören aileyi ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın geçmiş olsun dileklerini ileterek talepleri dinledi. Elektrik tesisatının zarar gördüğünü belirten aileye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlatması için gerekli girişim yapıldı.

Bodrum Belediyesi yetkilileri özellikle can ve mal kayıplarını önlemek adına vatandaşları, ev ve iş yeri yangınlarına sebebiyet verecek durumlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Eskiyen veya aşırı yükleme ile yıpranan elektrik tesisatlarının bakımları ve kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten yetkililer, elektrikli ev aletlerinin kullanılmadığı zamanlarda prizlerden çekilmesini önerdi.