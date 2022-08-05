Bodrum Belediyesi'nden 176 bin TL'lik tasarruf

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:33

Daha temiz ve Bodrum’a yakışır bir hale getirilmesi için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce kurulan Tamir Bakım ve Kodlama İşleri ekipleri ilçe genelindeki kullanılamayan, kapak arızası olan, tekeri bozuk, altı çürük olan çöp konteynerlerinin bakımlarını yaparak kullanılır hale getiriyor.

Tamir Bakım Kodlama İşleri Birimi tarafından ilçe genelinde son 6 ayda 40 adet konteyner giydirme işlemi yapıldı. 25 adet konteyner giydirme tamiri yapılarak konteynerler yerine yerleştirildi. Ayrıca 150 adet konteynerin bakım ve tamiratı yapılarak kullanımı mümkün olmayan hurdaya ayrılmış 50 adet konteynerden 26 adet 800 litrelik konteyner ise ekipler tarafından kullanılır hale getirildi.

176 BİN 410 TL KATKI

Konteyner bakım ve onarım çalışmaları sonucunda belediye bütçesine 176 bin 410 TL tutarında girdi ile katkı sağlandı. Mobil ekipler, bölgelerde belirledikleri konteynerlerin bakım, onarım ve boyama işlemlerini bulunduğu yerde gerçekleştirirken tamir ve bakımı mümkün olmayan konteynerler ise hurdaya çıkarılıp geri dönüşüme gönderiliyor.

Temiz bir Bodrum için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmaları, çöp konteynerlerine evsel atıklar dışında özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, bahçe atığı ve yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulundu.