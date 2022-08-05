Bodrum Belediyesi'nden 176 bin TL'lik tasarruf
Muğla’da Bodrum Belediyesi, bünyesinde kurduğu Tamir Bakım ve Kodlama İşleri ile ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımlarını yaparak 176 bin TL tasarruf elde etti.
Daha temiz ve Bodrum’a yakışır bir hale getirilmesi için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki yıl önce kurulan Tamir Bakım ve Kodlama İşleri ekipleri ilçe genelindeki kullanılamayan, kapak arızası olan, tekeri bozuk, altı çürük olan çöp konteynerlerinin bakımlarını yaparak kullanılır hale getiriyor.
Tamir Bakım Kodlama İşleri Birimi tarafından ilçe genelinde son 6 ayda 40 adet konteyner giydirme işlemi yapıldı. 25 adet konteyner giydirme tamiri yapılarak konteynerler yerine yerleştirildi. Ayrıca 150 adet konteynerin bakım ve tamiratı yapılarak kullanımı mümkün olmayan hurdaya ayrılmış 50 adet konteynerden 26 adet 800 litrelik konteyner ise ekipler tarafından kullanılır hale getirildi.
176 BİN 410 TL KATKI
Konteyner bakım ve onarım çalışmaları sonucunda belediye bütçesine 176 bin 410 TL tutarında girdi ile katkı sağlandı. Mobil ekipler, bölgelerde belirledikleri konteynerlerin bakım, onarım ve boyama işlemlerini bulunduğu yerde gerçekleştirirken tamir ve bakımı mümkün olmayan konteynerler ise hurdaya çıkarılıp geri dönüşüme gönderiliyor.
Temiz bir Bodrum için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, vatandaşların çevreye karşı duyarlı olmaları, çöp konteynerlerine evsel atıklar dışında özellikle geri dönüşüm malzemeleri, moloz, bahçe atığı ve yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- 'Erdoğan'ı terk etmeye hazırlanıyorlar'
- IŞİD sorumlusu itiraf etti: 'Hedef Türkiye'