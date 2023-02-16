Bodrum Belediyesi’nden Hatay’a bin kişilik kent

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:29

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılan 10 il için başta Türkiye olmak üzere tüm dünya seferber olurken Bodrum Belediyesi afet sonrası bölge halkına bir nebze destek olabilmek için kolları sıvadı. Hatay-Arsuz'da konuşlanan Bodrum Belediyesi ekipleri bin kişilik ‘Dostluk Kenti’ kurdu.

BAŞKAN ARAS BÖLGEDE

İskenderun ve Arsuz arasında bulunan Expo merkezinin yanındaki alanda bin kişiye hizmet verecek olan çadır kent ve aş evinin kurulumları tamamlandı. Depremler sonrası destek ekibiyle bölgeye giden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından yürütülen projede çocuklar için kreş ve oyun parkı da yapıldı.

Arsuz'da hizmetlerini sürdüren 45 araç, 108 personel ve 120 gönüllüyle bölgede desteklerini sürdüren Bodrum Belediyesi'ne ait ambulans ile birlikte 1 doktor ve 3 sağlık çalışanı da depremzedelere sağlık desteği verecek. Sokak hayvanları için de veteriner ekibi bölgede bulunacak.