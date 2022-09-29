Bodrum Belediyesi’nden okul kantini denetimi
Muğla’da Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne (MEB) bağlı okullarda, yemekhane ve kantin denetimi gerçekleştirdi.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle öğrencilerin daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için okul kantinlerinde denetimlerine başladı.
Ekipler, kantinlerde ürünlerin üzerindeki etiketlerin adres ve menşeileri, gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri, mutfak içi rafların ve tezgâh üstlerinin temizliği ile ilgili kontroller gerçekleştirirken okulların kantin ve yemekhanelerinde gıdaların üretim, hazırlama, depolama alanları ile ilgili incelemelerde de bulunuyor.
Yetkililer, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yapılan denetimlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirtti.
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