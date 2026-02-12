Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bodrum'da 2 köpek tüfekle vurularak öldürüldü: 1 gözaltı

12.02.2026
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 2 sokak köpeğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinde köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi av tüfeğiyle yakalayıp gözaltına aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Köpek #Bodrum