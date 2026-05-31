Bodrum’da bayram dönüşü göçü: Son 36 saatte 25 binden fazla araç çıkış yaptı!

31.05.2026 15:54:00
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine dönmek isteyen tatilciler yollara döküldü. Son 36 saat içinde ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtilirken, dönüş yapmayan bazı turistler ise sıcak havanın ve denizin keyfini çıkarmaya devam etti.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ilçeden çıkışlar devam ediyor. Yokuşbaşı-Milas istikameti ile Güvercinlik çıkışında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Hem polis hem de jandarma ekiplerinin, trafik akışının kontrollü ve düzenli sağlanması için önlemler aldığı bildirildi. Son 36 saatte, ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

Öte yandan, tatilini sürdüren bazı yerli ve yabancı turistler de hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu ilçede denize girip, plajlarda vakit geçirdi.


