Bodrum’da feci kaza... İki motosiklet çarpıştı: Can kayıpları var!

Turgutreis-Akyarlar yolunda dün saat 21.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; Müjdat K. (38) idaresindeki 48 AGA 709 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Erhan G. (24) yönetimindeki 48 AUE 041 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de devrilen motosikletlerden yola savruldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.