Bodrum'da hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın tedavisi sürüyor

30.05.2026 11:55:00
Güncellenme:
DHA
Türk televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki Muhtar'ın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, eski eşi oyuncu Deniz Uğur çocuklarıyla birlikte Bodrum'a doğru yola çıktıklarını açıklayarak dua istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Reha Muhtar (66) önceki gün kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Muhtar'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Gazeteci Reha Muhtar, önceki gün yaşadığı evde rahatsızlandı. Muhtar, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Oyuncu Deniz Uğur, sanal medya hesabından Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Muhtar'ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavisinin sürdüğü belirtildi.

