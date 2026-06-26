‘Kentimizde Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstemiyoruz’ diyerek imza kampanyası başlatmışlardı: İlk günde 3 bin imza!

Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tepkiler sürerken, Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, Kılıçdaroğlu’nu "istenmeyen adam" ilan etti.

“YALNIZCA CHP'NİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ MESELESİDİR”

Cevat Şakir Caddesi'ndeki Bodrum Belediyesi Çarşı Kafe önünde CHP Genel Merkezi'ne gönderilmek üzere “Kemal Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da İstemiyoruz" çağrısıyla imza kampanyası başlatan inisiyatif üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Hülya Scobie, “Bugün burada yalnızca bir siyasi kişiyi eleştirmek için değil, demokrasiye, halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için toplandık. Bodrum; özgürlüğün, demokrasinin, dayanışmanın ve değişime sahip çıkan insanların kentidir. Herodot'un, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, Neyzen Tevfik'in, Çökertmeli Halil'in ve çevre mücadelesinin simge isimlerinden Saynur Gelendost'un mirasını taşıyan bu topraklar, hiçbir zaman baskıya ve antidemokratik anlayışlara teslim olmamıştır. Bizler Bodrum Yurttaş İnisiyatifi olarak yaşanan süreci yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi olarak görmüyoruz. Tasfiye edilmek istenen ülkemiz demokrasi talepleridir. Bu nedenle öylesine ifade ettiğimiz gibi, mutlak biatın maskesi yalnızca CHP'nin değil, Türkiye'nin demokrasi meselesidir. Açıktır ki Kemal Kılıçdaroğlu da bu ortaya koyduğu tutum ve yaptığı tercihlerle bu krizin derinleşmesine neden olmuştur” diye konuştu.

“KADINLAR TARAFINDAN SEÇİLDİ ERKEKLER TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI”

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın görevden alınmasına tepki gösteren Scobie, “Burada ortaya çıkan zihniyet, halkın anlayışının kadına bakışının net fotoğrafıdır. Kadınlar tarafından seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanı erkekler tarafından görevden alınıyor. Ve yerine yine erkekler tarafından başka bir kadın hararetle mi atanıyor. Nerede kaldı kadınların pozitif ayrımcılığı? Cumhuriyetin kazanımları tüm ulusun değeridir. Ve büyük bir inançla savunup, koruyacaktır. Hiç kimsenin kişisel siyasi hesapları uğruna bu büyük mirası yıpratmaya hakkı yoktur. Bu nedenle bugün 'Bodrum'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstemiyoruz' başlıklı imza kampanyamızı başlatıyoruz. Bu kampanya aynı zamanda Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma mücadelesidir. Bu kampanya bir nefret kampanyası değildir! Aksine sevginin, barışın, çok sesliliğin kampanyasıdır. Bu kampanya demokratik bir itirazdır” ifadelerini kullandı.

Toplayacak imzaların CHP Genel Merkezi'ne teslim edileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Hülya Scobie, “Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha sesleniyoruz: Sadece CHP'ye değil, ülke demokratik değerlerine temelden zarar veriyorsunuz. Halkın iradesini yok saymaktan vazgeçin. Bodrum demokrasinin kalesidir. Bodrum Cumhuriyet değerlerinin kalesidir. Ve bu nedenle, bugün demokratik hakkını kullanarak iradesini ortaya koymaktadır. Demokrasiye ve hukuk devletine inanan tüm yurttaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi yetkilileri, kampanyaya ilginin beklediklerinden fazla olduğunu belirterek, ilk gün 3 binin üzerinde imza toplandığını açıkladı.