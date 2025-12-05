Bodrum'da sağanak: Cadde sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu, yaşam olumsuz etkilendi. Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

YOLLARDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlattı. Araçlar çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. Yollar göle dönerken sürücüler de araçlarıyla yolda uzun süre ilerleyemedi.

Jandarma ekipleri trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.