Bodrum'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü, bir evin istinat duvarı çöktü!

Muğla Bodrum’da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Gümbet ve Konacık mahalleleri başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti. Turgutreis istikametinde 3 noktada oluşan su birikintileri nedeniyle yol çift yönlü araç trafiğine kapanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Bodrum Belediyesi afet ekipleri ve bölge sakinlerinin çalışmalarıyla yollardaki su birikintileri tahliye edilirken, trafik akışı normale döndü.

EVİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Şiddetli yağış sonrası Çırkan Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa giriş ve çıkışlar ekipler tarafından kapatıldı. İstinat duvarı çöken ev ile çevresindeki 3 evde yaşayan 9 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerden birinde yaşayan ve ayağı alçılı olduğu görülen kişi, ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü. Bir otomobilde ise hasar meydana geldi.

Bölgede sağanak etkisini aralıklarla sürdürüyor.