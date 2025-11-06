Bodrum’da su krizi... Bir yurttaş meydanda duş alarak protesto etti: MUSKİ'den açıklama geldi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çağatay Yavuz isimli yurttaş, 6 gündür evinde su akmadığı gerekçesiyle 5 litrelik su ile Bodrum Belediye Meydanında duş alarak yaşadığı soruna tepki gösterdi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), kesintilerin barajlardaki su sevilerinin düşüklüğü ve DSİ’nin 2012 yılında yaptığı borularda yaşanan arızalar nedeniyle olduğunu duyurdu.

“SU TEMİNİ DSİ’NİN GÖREVİ”

Yapılan yazılı açıklamada, “Bodrum İlçemizi besleyen iki ana su kaynağı vardır. Bunlar Mumcular ve Geyik Barajlarıdır. Barajlardaki suyun temin edilmesi DSİ, bu suyun dağıtımı ise kurumumuza aittir. Barajlar dışında Bodrum’a MUSKİ Genel Müdürlüğümüze ait yeraltı ve yerüstü su kaynakları da ilave edilerek su sağlanmaktadır. Bilindiği üzere Bodrum’un ana su kaynaklarından biri olan Mumcular Barajı DSİ tarafından Eylül ayı başında kapatılarak tarımsal sulamaya yönlendirilmiş, Geyik Barajından verilen su ise geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 50 oranında azaltılmıştır. Hali hazırda Bodrum’a 1000-1100 litre /saniyeye yakın su sağlanmaktadır. Sağlanan suyun daha önceki yıllarda 600-650 lt/saniyesi Geyik Barajından karşılanırken bu rakam 2025 yılında 300-400 litre/ düşürülmüştür. Geri kalan kısmı ise Çamköy, Karaova Mumcular ve Bodrum yeraltı sularınındın karşılanmaktadır. Ayrıca 2012 yılında yapılan ve günümüze kadar 3 binin üzerinde arıza yaşanan, binlerce m3 su ve maddi kayıplara neden olan arızalı CTP hatların yenilenme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Torba-Turgutreis- Müskebi-Yahşi ve Gümbet güzergahında devam eden ana isale hat yenileme projemizle artık arıza kaynaklı kesintilerin önüne geçeceğiz. Ayrıca Göltürkbükü- Yalıkavak ve Gündoğan güzergahını kapsayan Kuzey isale hattının yenilenmesi içinde ihale çalışmalarımız tamamlanmak üzere” denildi.

Geyik Barajından Bodrum’a aktarılan suyu taşıyan 6 hatta arızalar tespit edildiğini belirten açıklamada bugünden itibaren merkez mahallelere su verilmeye başlanacağı bildirildi.