Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:45

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 20:45

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "04.04.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan, Bodrum - Datça: 10.00 ve Datça - Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.