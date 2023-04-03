Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı.
Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "04.04.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan, Bodrum - Datça: 10.00 ve Datça - Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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