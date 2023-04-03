Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'nın Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:45
Bodrum-Datça arası feribot seferlerine fırtına engeli
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "04.04.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan, Bodrum - Datça: 10.00 ve Datça - Bodrum: 16.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


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