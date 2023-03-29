Muğla'da erken bahar uyarısı yapıldı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 07:00

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşması ile Muğla’daki arı kolonilerinde üreme faaliyetlerinin hız kazandığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıların erken bahar bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, erken bahar ile arı kolonilerinin çam balı üretim sezonuna kadar sağlıklı gelişmesi için pekçok etken olduğu belirtilerek, kovanların yerleştirildiği alandan, bakım ve besleme faaliyetlerine kadar üretimin her aşamasında titizlikle uyulması gereken kurallar açıklandı.

'KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR'

Yapılan uyarıda, “1/1 oranında hazırlanacak olan teşvik şurubu ana arının yumurtlama faaliyetlerine hız kazandıracaktır. Kuluçkanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için erken ilkbahar döneminde varroa mücadelesi yapılması gereklidir. Söz konusu mücadele için bakanlığımızca ruhsatlandırılmış varroa ilaçlarının kullanılması, merdiven altı kimyasallardan uzak durulması gerekmektedir. Bahse konu merdiven altı kimyasallar kısa vadede faydalı gibi görünse de uzun vadede kalıntı problemi başta olmak üzere ilaç direnci geliştirerek kalıcı hasarlara neden olmaktadır” şeklinde ifadeler kullanıldı.

EN UYGUN İLAÇLAMA ZAMANI

Arılar için en uygun ilaçlama zamanının akşam saatleri gün batımına yakın zaman dilimi olduğu belirtilen açıklamada, bu sayede arı kolonilerinin tarım ilaçlarının zararlarından korunacağına ve arı ölümlerinin önüne geçilebileceğine dikkat çekildi.

YANGIN TÜPÜ BULUNDURMAK ZORUNLU

Saylak, bu yıl Muğla’da konaklama yapacak sabit ve gezginci tüm arıcılara ‘Yangın tüpü bulundurma’ zorunluluğu getirildiğini de hatırlatarak, “Bölgemizde yaşanabilecek orman yangınlarına tedbir için aldığımız bu yenilik, her şeyden önce arıcılarımızı ve arı kolonilerimizi korumaya yöneliktir. Yangın tüpü bulundurmayan arıcılar hakkında kabahatler kanuna muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır” dedi.