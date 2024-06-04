Bodrum Görecek Adası’nda “Sualtı Parkı” açılıyor

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:48

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:48

Muğla’da Bodrum Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge’ye bağlı Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü proje ortaklığında hayata geçirilen Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı'nın 1. Etap açılış etkinliği, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü Bitez mevkii Görecek Adası’nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Project Posidonia iş birliğinde, ana odağı çevre koruma bilinci olan Blue Exile Art Project'in amacı, sanatın gücüyle deniz ve kıyılarını koruma farkındalığı oluşturmak olarak öne çıkıyor. Blue Exile Art Project, 2024 teması "Oksijen” ile dünyanın en önemli oksijen kaynağının denizler olduğuna dikkati çekerek farkındalık yaratıyor. Proje, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge tarafından destekleniyor.

BEAP Bodrum Sualtı Parkı’nın 1. etabında 6 sanatçı, eserleriyle yer alacak. Projede yer alan sanatçılar Ayla Turan, Doğu Çankaya, Esra Sağlık, Genco Gülan, Kemal Tufan ve Mehmet Kutlu. Sanatçıların BEAP 2024 teması “Oksijen” ile ilişkilendirerek ürettikleri eserleri mermer, kil ve betondan oluşan büyük boyutta heykel, heykel grubu ve yerleştirmelerden oluşuyor. Sanatçılardan Kemal Tufan, eserini üretmeye 12 Haziran’da gerçekleşecek açılışla bir sualtı performansı ile başlayacak.

Açılış, Görecek Adası’nda BEAP Bodrum Sualtı Parkı alanında yer alacak sponsor PF Marine’e ait platformda gerçekleşecek. Sualtında gerçekleşecek açılış canlı olarak platform üstünden izlenebilecek.

BEAP Bodrum Sualtı Parkı 1. Etap ana sponsorları PF Marine, Alpay Mermer, Muttaş, İbak Beton olurken; diğer destekçiler arasında ise Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş., Bodrum Ticaret Odası, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Ege Grup, Ağanlar Shipyard & Marina, Mandalin Sound, Denizciler Derneği, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı, Milta Bodrum Marina, Bodrum Cruise Port, TURSAB Bodrum BTK, BAYK, The Coaster Coffee Roastery, Royal Fırın, Selvi Beach, Omar Beach Hotel & Suites, Flora Otel, Serpina Hotel ve Paloma Group bulunuyor.

BEAP Bodrum Sualtı Parkı’nı bölgede bulunan dalış okulları Aquapro Dalış Merkezi, Aşkın Diving, Blue Escape Dalış Merkezi, Bodrum Su Sporları Kulübü, Bodrum Sualtı ve Doğa Sporları Merkezi, Deep Blue Dalış Merkezi, Elysion Dalış Merkezi, Erman Dalış Merkezi, Happy Bubbles Dalış Merkezi, Rixos Divers, Talia Dalış Merkezi, Turkuaz Dalış Merkezi ve Venüs Dalış Merkezi destekliyor.

Açılışa katılmak isteyenlerin sınırlı kontenjan nedeniyle organizasyona ulaşmaları ve kayıt oluşturmaları gerekecek.