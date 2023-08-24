Bodrum Halk Meclisi toplanıyor

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:37

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:37

Bodrum Belediyesi tarafından halkın, kayıtsız şartsız sahibi olduğu belediye kurumu ile ilgili dileklerini, düşüncelerini ve şikayetlerini, muhataplarına doğrudan iletebilmesi amacıyla hazırlanan “Bodrum Halk Meclisi” oturumunun birincisi 29 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Her ayın son haftası düzenli olarak gerçekleştirilecek olan “Bodrum Halk Meclisi”ne Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlık edecek.

Her ay düzenlenecek olan mecliste gündem maddelerin sağlıklı bir ortamda görüşülebilmesi, tartışılabilmesi için gündem dışına çıkılmaması sağlanacak. İlk meclis gündemi ise kentimizdeki su sorunu, altyapı çalışmaları, yol yapım çalışmaları, kaçak yapılaşma ve inşaat yasakları, temizlik çalışmaları ile zabıta hizmetleri olarak belirlendi. Bundan sonraki her Halk Meclisi Gündemi, Çağrı Merkezimize ulaştırılan görüş, dilek ve şikayetler ile basın mensuplarının önerileri doğrultusunda oluşturulacak.

SORUMLU MÜDÜRLER HAZIR BULUNACAK

Her Halk Meclisine, Bodrum Belediye Başkanı ve gündemdeki konuların sorumlu müdürleri katılım sağlayacak. Gündem öncesinde Bodrum Belediye Başkanı tarafından ay içinde gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi verilecek ve sonrasında söz, halkın olacak. Söz almak isteyen vatandaşlar, Halk Meclisi Gündeminde yer alan konularla ilgili sorularını soracaklar ve bu soruların cevabını, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan ve ilgili birimlerin sorumlu müdürlerinden alacaklar.

Halk Meclislerine, nüfus kaydı Bodrum’da olan her yurttaş katılabileceği Halk Meclis’ine Bodrum Belediyesi’nin App uygulaması yüklü, “Bodrumluyum” sayfası aktif olması şartı konulurken, ulaşım ise Bodrum Belediyesi tarafından konulacak servislerle sağlanacak. Halk Meclislerinin düzenleneceği Herodot Kültür Merkezi’nin oturma düzeni kapasitesi 750 kişi olduğu için Halk Meclislerine katılım, 750 kişi ile sınırlı olacak.