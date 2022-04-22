Bodrum sezona hazırlanıyor

22 Nisan 2022 Cuma, 05:26

Yaklaşan turizm sezonu öncesinde işletmelerini açan ve sezon hazırlıklarını sürdüren esnafa, iyi bir sezon geçmesi dileklerinde bulunan Başkan Aras, esnafların talep ve sorunlarını dinledi.

Tespit edilen aksaklıkları değerlendirerek vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle gerçekleşmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Aras, çalışma olan bölgelerde vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını belirterek şunları söyledi: “Yaklaşan turizm sezonu öncesinde, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Fen işleri ekiplerimiz tüm gayreti ile çalışıyor. Bir taraftan diğer kurumların ekipleri de çalışıyor, onların çalışmaları bittikçe çalışmalarımızı hızlandıracağız. Hep birlikte Bodrum’u sezona hazır hale getireceğiz”