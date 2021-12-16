Bodrum yeni yıla hazırlanıyor

16 Aralık 2021 Perşembe, 14:00

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından Bodrum’un cadde ve sokakları yılbaşı süsleriyle canlanıyor. Cadde ve meydanları renkli ışıklarla süsleyen ekipler, sokak lambalarının direkleri ile ağaçlara yapılan ışıklandırma çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerde özellikle Belediye Meydanı ve Liman bölgesinde yılbaşı ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Kumbahçe Meydanı'ndan Azmakbaşı’na kadar olan kısım ile Dr. Alim Bey, Atatürk, Cevat Şakir, Kale, Neyzen Tevfik ve Cafer Paşa Caddeleri de ışıklandırma çalışmalarıyla renkleniyor. Belediye Meydanı’nda ve Belediyenin önünde bulunan yürüyüş yolundaki ağaçlara ve aydınlatma direklerine asılan çeşitli figürlerdeki ışıklandırmalar ise geceleri göz kamaştırıyor.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ YENİ YIL PARTİSİ”

Sıra dıs¸ı adından, eğlence kadrosuna, dekorasyonundan etkinliklerine kadar her yo¨nu¨yle Tu¨rkiye’nin en iyi yeni yıl partisini hazırladıklarını ifade eden Başkan Aras, “Bu yeni yıl partimizden itibaren Bodrum olarak biz, her yeni yıl kutlamamızda tu¨m du¨nyaya Happy New Year degˆil, "Happy Love Year" diyecegˆiz. Bodrum hayatının o¨zeti olan bu gu¨zel kutlama es¸ligˆinde tu¨m du¨nyayı, bir sonraki yeni yıl partimize davet edecegˆiz. Çünku¨ as¸kla yas¸anılan mutlu yıllar, binlerce yıldır Bodrum’da var.” dedi.

BUZ PATENİ PİSTİ, ATLI KARINCALAR, HEDİYELİK EŞYA STANDLARI…

Kumbahçe, Hilmi Uran ve Belediye Meydanlarında kurulacak sahnelerde sahne alacak yıldız sanatçıların yanı sıra, yarımada genelinde 100’e yakın sokak sanatçısı müzikseverlerle buluşacak. Yılbaşı partisi programında müziğe birçok etkinlik de eşlik edecek. Meydanlara buz pistleri, atlı karıncalar ve hediyelik eşya stantları kurulacak, başka şehirlerden getirilecek olan karla Bodrum’a kar yağdırılacak. Yılbaşı kostümlü bando yürüyüşü ve volkan gösterileri yılbaşı partisine renk katacak.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen, 18 Aralık akşamı meydanlarda DJ performansları ve sokak sanatçıları ile başlayacak olan yılbaşı şenliği programı şöyle:

25 Aralık'ta Ersin Show, Ozan Doğulu ve Hera Bodrum Belediye Meydanı'nda olacak.

26 Aralık akşamı ise DJ Deeperise ile Jabbar,

27 Aralık akşamı sahnede DJ Mahmut Orhan,

28 Aralık'ta Tan Taşçı,

29 Aralık akşamı ise DJ Suat Ateşdağlı ve Cerem Onurluer,

30 Aralık'ta Ersin Show sahnesinin ardından Melek Mosso,

31 Aralık akşamı ise Sertap Erener Bodrum Belediye Meydanı'nda halkla buluşacak.

Detaylı program için; www.bodrum.bel.tr/2022 adresini ziyaret edebilirsiniz.