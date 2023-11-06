Bodrum’a 110 milyon TL’lik içme suyu yatırımı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:47

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:47

Muğla’nın turistlik ilçesi Bodrum’da barajların kuruması ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kapatılmak zorunda kalınması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ilave su çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından MUSKİ’ye 110 milyon TL’lik yatırım bütçesi aktarılırken bu bütçe ile Bodrum’da önemli çalışmalar yapıldı.

İLAVE SU ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Su kesintilerinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk etapta günde 1100 metreküp (m³) su sağlayan kaynak sisteme eklenerek Bodrum’un hizmetine sunulmuştu. Bunlara ek olarak farklı su kaynaklarından 3 ayrı proje kapsamında yürütülen çalışmalardan ilkinde 72 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan ve günde 8 bin 600 m³ ilave su sağlayan su sisteme kazandırıldı. Bu çalışma kapsamında 2 bin 700 metre hat imalatı, bir adet su deposu ve terfi merkezi, 5 adet yeni sondaj kuyusunun açılması çalışmaları tamamlanarak 7 Kasım’da hizmete sunuldu.

Diğer bir çalışma ile günde yaklaşık 8 bin 200 m³ sürekli yer altı su kaynağı ve 26 bin m³/gün yedek yüzeysel su kaynağı temini için yürütülen diğer 2 proje için de çalışmalar sürüyor.

BODRUM’A YETECEK MİKTARDA SU SAĞLANDI

Bunun yanı sıra bir başka bölgede 23 bin 500 m³/gün ilave içme suyu çalışmasına da bugün itibariyle başlandığı bildirildi. Ayrıca yaklaşık 268 bin kişiye hizmet sunacak düzeydeki 32 bin 100 m³/gün daha suyun daha kısa sürede sisteme dahil edileceği ve tüm çalışmalar sonucunda yarımadanın temel içme-kullanma suyu ihtiyacı önemli ölçüde sağlanacağı öğrenildi. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bu dönemde site ve otellere ait depoların dolumu için fazla su tüketimi olmaması için yurttaşlara hassas davranmaları konusunda uyarılarda bulundu.