Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 15:35

Güncelleme: 29.03.2025 - 15:35

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı.

Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı. Bu kapsamda, ekiplerce trafik yönünden araç sorgulamaları yapılırken asayiş yönünden de narkotik köpeği Tina'nın desteğiyle aramalar yapıldı.

İlçenin girişinde yapılan uygulamaların yanı sıra cadde ve kavşaklar üzerinde trafik akışının kontrollü ve akıcı sağlanması adına da uygulamalar sıklaştırıldı.

Öte yandan, yarımada genelinde açık olan 300'den fazla oteldeki doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı, bayram tatili boyunca doluluk oranlarının artmasının beklendiği belirtildi.