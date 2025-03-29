Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:21

Güncelleme: 29.03.2025 - 00:43

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Öte yandan bayram süresince Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-Havalimanı metrosu ücretsiz olarak oldu.