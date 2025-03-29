Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.
Öte yandan bayram süresince Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-Havalimanı metrosu ücretsiz olarak oldu.
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