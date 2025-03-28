Bayram tatili uzadı: THY ve Pegasus'tan ek sefer düzenlemesi
Şeker Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından Pegasus Havayolları ve Türk Hava Yolları yolcuların taleplerine cevap verebilmek için ek sefer planladıklarını açıkladı.
Şeker Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatilini tatil noktalarında değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculukları mesai bitimiyle itibariyle başlıyor.
28 Mart-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek bayram tatili nedeniyle Pegasus Havayolları 92’si iç hat 65 dış hat seferi olmak üzere toplam 157 ek sefer planladıklarını açıkladı. Havayolu şirketi iç hatlarda Antalya, İzmir, Çukurova, Ankara ve Bodrum; Kıbrıs’ın yanı sıra dış hatlarda ise Paris, Londra, Roma, Prag ve Barselona hatlarında yolcu yoğunluğu yaşandığını belirtildi.
THY'DEN 395 EK SEFER
Yarın başlayacak 9 günlük Şeker Bayramı tatili nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) da yolcuların taleplerini karşılamak için 395 ek sefer düzenleyeceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları olarak 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353’ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar dileriz” dedi.
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