Bodrum’da 32 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 32 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:35
Bodrum’da 32 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak 22 kaçak göçmen ile beraberinde 10 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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