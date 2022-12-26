Bodrum'da 70 kaçak göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 70 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 insan kaçakçısından 1’i de tutuklandı.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 10:35
Bodrum'da 70 kaçak göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, önceki gün 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçak göçmen taşıyacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Göçmenlerin tekneyle denize açıldığı bilgisi üzerineSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 70 kaçak göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İnsan kaçakçılığı şüphelileri S.T., F.T., M.T. ve A.B. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.


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