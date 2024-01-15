Bodrum’da apart otelde yangın

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:11

Yangın, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir otelde sabaha karşı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otel bahçesinde ahşap kapalı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahaleleri sonucunda söndürülürken, yangının çıktığı kapalı alan tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.



Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.