Bodrum’da apart otelde yangın
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.
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Yangın, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir otelde sabaha karşı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otel bahçesinde ahşap kapalı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti.
Yangın ekiplerin müdahaleleri sonucunda söndürülürken, yangının çıktığı kapalı alan tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.
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