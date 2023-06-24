Bodrum'da bayram yoğunluğu: 48 saatte 35 binden fazla araç giriş yaptı!

Muğla Bodrum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araç yoğunluğu yaşandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçeye, son 48 saat 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2023 - 16:09
Bodrum'da bayram yoğunluğu: 48 saatte 35 binden fazla araç giriş yaptı!
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Dünyanın en önemli turizm noktalarından olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı yoğunluüu yaşanıyor.

İlçeye son 48 saat içerisinde 35 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. 

Bu kapsamda, trafik ekipleri araçlarda denetim yaparken sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. 

Bomba ve narkotik köpekleriyle de araçlarda arama yapıldı. Bodrum'da arife gününe kadar yoğun araç girişi olacağı ifade edildi. 


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