Bodrum'da bir kişi kardeşinin marketine baltayla saldırdı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 14:41

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan markette Hüseyin A. iddiaya göre, elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti.

Öfkeyle içeri giren Hüseyin A., bağırmaya başladı. Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı.

Hüseyin A. bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.

Bu anlar, marketin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay anında markette 1 kadın müşterinin de bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken Mehmet Ali A.'nın, ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.



