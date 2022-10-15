Bodrum'da bir kişi kardeşinin marketine baltayla saldırdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Hüseyin A., aralarında husumet bulunan kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketine baltayla saldırdı. Kasiyere de saldırıp, raflardaki ürünleri ve dolapları parçalayan Hüseyin A., güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan markette Hüseyin A. iddiaya göre, elinde balta ile aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti.
Öfkeyle içeri giren Hüseyin A., bağırmaya başladı. Bu sırada kasada duran çalışan, durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı.
Hüseyin A. bu kez baltayla reyonlardaki ürünlere ve dolaplara vurup, hasar verdikten sonra dışarı çıkarak uzaklaştı.
Bu anlar, marketin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay anında markette 1 kadın müşterinin de bulunduğu belirtildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken Mehmet Ali A.'nın, ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- MHP'de istifa depremi
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor