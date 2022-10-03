İstanbul'da trafikte baltalı saldırı girişimi

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:26

İstanbul Sarıyer'de önceki gün trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.