İstanbul'da trafikte baltalı saldırı girişimi

Sarıyer’de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı.

İHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:26
İstanbul'da trafikte baltalı saldırı girişimi
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İstanbul Sarıyer'de önceki gün trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.


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