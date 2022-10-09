Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı sürücülerin üzerine balta ile yürüdü
Büyükçekmece'de trafikte yol verme yüzünden tartışan sürücü, otomobilinden çıkardığı balta ile diğer sürücülerin üzerine yürüdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İstanbul Büyükçekmece'de otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yol verme yüzünden K.Y. isimli sürücü ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, sürücü otomobilinden balta alarak K.Y.'nin üzerine yürüdü. Sürücünün elindeki baltayı gören K.Y., otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak öfkeli sürücü elindeki balta ile K.Y.'nin otomobilinin camlarını kırdı.
BAŞKA SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Elindeki balta ile otomobiline binen sürücünün önü bu kez başka bir sürücü tarafından otomobille kesildi. Tekrar elinde baltayla otomobilinden inen saldırgan, önünü kesen sürücünün üzerine yürüdü. Sürücüler arasında bir süre gerginlik yaşandı. Elindeki balta ile tekrar otomobile binen saldırgan, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sefer de manevra yaparken otomobili tartıştığı sürücünün üzerine sürdü. Sürücü kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.
Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sürücüleri emniyete götürdü. Tarafların, baltalı saldırganın zararları karşılayacağını söylemesi üzerine uzlaşarak şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Bunun üzerine polis 3 sürücüyü de serbest bıraktı.
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